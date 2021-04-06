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    Bursa'da kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı

    Bir depoya düzenlenen baskın sonucu çok sayıda kaçak içki ve sahte içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
    • DHA
    • 06.04.2021 - 13:21
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 13:23
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    Bursa'da kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı

    Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesi, İrfaniye Mahallesi'ndeki Sülüklü mevkisinde bulunan ve tavuk kümesi görünümlü bir depo içerisinde, kaçak içki ve sahte içki malzemeleri depolandığı bilgisini aldı.

    Harekete geçen ekipler, depoya baskın düzenledi.

    4 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Yapılan aramalarda, 4 bin 500 adet içki aroması, 9 bin 602 şişe şarap, 12 bin 970 şişe etil alkol, 330 şişe votka olmak ele geçirildi. Depoda bulunan B.S., S.K., B.İ. ve A.G.K. gözaltına alındı.

    Şüpheliler hakkında Kaçakçılık ile Mücadele Kanunu ve 4733 Sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Kanununa Muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.

    Bursa da kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı #1

    Bursa da kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı #2

    Bursa da kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı #3

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