Bursa’da kaçakçılık operasyonu: 3 milyon değerinde araç parçası ele geçirildi

Bulgaristan ve Gürcistan'dan kaçak yollara ülkeye sokulup satılan ve piyasa değeri 3 milyon lirayı bulan çok sayıda araç parçası ele geçirildi.

Bursa’da kaçakçılık ile mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, merkez Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren ve M.A. tarafından işletilen iş yerine yönelik çalışmalar başlattı.

Çalışmalar kapsamında iş yerine baskın düzenledi.

KAÇAK PARÇALAR KAZA YAPAN ARAÇLARLA BİRLEŞTİRİLDİ

Baskında, Bulgaristan ve Gürcistan ülkelerinden getirilen araçların tamamen veya kısmen parçalanarak parçalarının yurt içinde kaza yapan araçlara aktarıldığı belirlendi.

Ayrıca yurt dışından getirilen bazı araçların ise kesilerek yurt içinde kaza yapan araçlarla birleştirilerek kaçakçılık suçu işlendiği tespit edildi.

3 KİŞİ YAKALANDI

Yapılan aramalarda piyasa değeri toplamda 3 milyon lirayı bulan, yurt dışından getirilen araçların parçaları ile yapılmış lüks binek araç, yurt dışından getirilmiş ve parçaları sökülerek başka araca aktarılmış gümrük kaçağı lüks binek aracın iskelet kısmı ve aksamları, yurt dışından getirilen araçların parçaları ile yapılmış lüks SUV araç, yurt dışından getirilmiş ve parçaları sökülerek başka araca aktarılmış gümrük kaçağı lüks SUV aracın iskelet kısmı ve aksamları, 2 adet lüks araç motoru, 2 adet lüks araç şanzımanı ele geçirildi.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da yurt dışından kaçak getirilen araç parçaları ele geçirildi VİDEO

