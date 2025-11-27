Bursa'da kadın çalışan paletlerin altında kalmaktan son anda kurtuldu

- Bursa'da bir fabrikada paletlerin devrilmesiyle kaza meydana geldi.
- Kadın çalışan, refleksi sayesinde paletlerin altında kalmaktan kurtuldu.
- Olay anı güvenlik kamerasına kaydedildi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Bursa'nın Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada korkutan bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, depo içinde bulunan bir işçi forkliftle yüklediği paletleri üst üste istiflemek istedi.
KIL PAYI KURTULDU
Ancak son bıraktığı parti dengesiz olunca, paletler yere devrildi.
O sırada forkliftin hemen yanında bulunan kadın çalışan, devrilen paletlerin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.
O anlar kameraya yansıdı.