Bursa'da kadın çalışan paletlerin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Bursa'da bulunan bir fabrikada kadın çalışan, devrilen paletlerin altında kalmaktan refleksi sayesinde kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 27.11.2025 13:25
  • Bursa'da bir fabrikada paletlerin devrilmesiyle kaza meydana geldi.
  • Kadın çalışan, refleksi sayesinde paletlerin altında kalmaktan kurtuldu.
  • Olay anı güvenlik kamerasına kaydedildi.

Bursa'nın Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada korkutan bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, depo içinde bulunan bir işçi forkliftle yüklediği paletleri üst üste istiflemek istedi.

KIL PAYI KURTULDU 

Ancak son bıraktığı parti dengesiz olunca, paletler yere devrildi.

O sırada forkliftin hemen yanında bulunan kadın çalışan, devrilen paletlerin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

O anlar kameraya yansıdı.

