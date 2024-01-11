Bursa'da kadın cinayeti! Tartıştığı eşinin boğazını kesti Yenişehir ilçesinde çiftçilik yapan adam, tartıştığı eşinin boğazını kesti.. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti..

İHA

Bir kadın daha eşinin kurbanı oldu..

Bu kez olayın adresi Bursa.

16:30 sıralarında Yenişehir ilçesi Yılmazlar Mahallesi Tuna Sokak'ta meydana gelen olayda, Çiftçilik yapan Y.A. eşi Petek A. ile sözlü tartışmaya başladı.

Bir süre sonra tartışma kavgaya döndü. Sinirlenen Y.A., bıçakla eşinin boğazını kesti. Kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri Petek A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çevrede araştırma yapan ekipler, Y.A.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)