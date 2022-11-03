Bursa'da kadın hırsızlar, maske ve güneş gözlüğüne rağmen yakalandı

Bursa'da kadın hırsızlar, maske ve güneş gözlüğüne rağmen yakalandı

Birçok ildeki evlere girerek hırsızlık yaptıkları ortaya çıkan 4 kadın hırsızın kimliği kamera kayıtları sayesinde belirlendi. 2 şüpheli tutuklanırken diğer 2 hırsızı arama çalışmaları sürüyor.

Kadın hırsızların taktiği işe yaramadı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşanan olayda, bir eve hırsız dadandı.

İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Güneş gözlüğü ve maske taktılar

Ekipler, şüphelilerin 4 kadın olduğunu belirledi.

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan güvenlik güçleri, şüphelilerin tanınmamak için güneş gözlüğü ve cerrahi maske taktıklarını tespit etti.

Çok sayıda suç kaydı ortaya çıktı

Kısa sürede kimlikleri belirlenen şüphelilerin İstanbul’da yaşayan ve birçok ilde hırsızlık yaptıkları ayrıca çok sayıda suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte dün şüphelilerin bu ilçedeki evlerine operasyon düzenledi.

Bursa'da kadın hırsızlar, maske ve güneş gözlüğüne rağmen yakalandı VİDEO



2 şüpheli tutuklandı

32 yaşındaki N.G. ve 19 yaşındaki N.G. yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa’ya getirilen 2 şüpheli, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA'nın aktarımına göre; ekipler, diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

















