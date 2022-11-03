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    Bursa'da kadın hırsızlar, maske ve güneş gözlüğüne rağmen yakalandı

    Birçok ildeki evlere girerek hırsızlık yaptıkları ortaya çıkan 4 kadın hırsızın kimliği kamera kayıtları sayesinde belirlendi. 2 şüpheli tutuklanırken diğer 2 hırsızı arama çalışmaları sürüyor.
    • 03.11.2022 - 17:42
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    Bursa'da kadın hırsızlar, maske ve güneş gözlüğüne rağmen yakalandı

    Kadın hırsızların taktiği işe yaramadı.

    Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşanan olayda, bir eve hırsız dadandı.

    İhbar üzerine harekete geçen  İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

    Güneş gözlüğü ve maske taktılar

    Ekipler, şüphelilerin 4 kadın olduğunu belirledi.

    Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan güvenlik güçleri, şüphelilerin tanınmamak için güneş gözlüğü ve cerrahi maske taktıklarını tespit etti.

    Bursa da kadın hırsızlar, maske ve güneş gözlüğüne rağmen yakalandı #1

    Çok sayıda suç kaydı ortaya çıktı

    Kısa sürede kimlikleri belirlenen şüphelilerin İstanbul’da yaşayan ve birçok ilde hırsızlık yaptıkları ayrıca çok sayıda suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı.

    Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte dün şüphelilerin bu ilçedeki evlerine operasyon düzenledi.

    Bursa'da kadın hırsızlar, maske ve güneş gözlüğüne rağmen yakalandı VİDEO

    Bursa da kadın hırsızlar, maske ve güneş gözlüğüne rağmen yakalandı #2

    2 şüpheli tutuklandı

    32 yaşındaki N.G. ve 19 yaşındaki N.G. yakalanarak gözaltına alındı.

    Bursa’ya getirilen 2 şüpheli, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    DHA'nın aktarımına göre; ekipler, diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

    Bursa da kadın hırsızlar, maske ve güneş gözlüğüne rağmen yakalandı #3

    Bursa da kadın hırsızlar, maske ve güneş gözlüğüne rağmen yakalandı #4

    Bursa da kadın hırsızlar, maske ve güneş gözlüğüne rağmen yakalandı #5

    Bursa da kadın hırsızlar, maske ve güneş gözlüğüne rağmen yakalandı #6

    Bursa da kadın hırsızlar, maske ve güneş gözlüğüne rağmen yakalandı #7


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