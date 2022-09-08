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    Bursa'da kadın şoför park halindeki araçlara çarptı

    Seyir halinde ilerlediği sırada kontrolü kaybeden kadın sürücü, park halindeki araçlara çarparak durdu. Olayın ardından yanındaki erkek şahısla yer değiştiren genç kadın olay yerinden kaçtı.
    • 08.09.2022 - 09:24
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 10:00
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    Bursa'da kadın şoför park halindeki araçlara çarptı

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Kontrolden çıkan araç, park halindeki otomobillere çarparak durabildi.

    Kazanın ardından araçtan inen genç kadın, yan tarafında oturan erkek şahısla yer değiştirdi.

    Olay yerinden kaçtılar

    Otomobilin motor bölümünü kontrol eden ikili, ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

    Bir süre sonra park halindeki araçlarının yanına gelen sürücüler ise gördükleri hasar karşısında şoka uğradı.

    Bursa da kadın şoför park halindeki araçlara çarptı #1

    Kamera kayıtlarını izlediler

    Güvenlik kameralarını izleyen vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulunan araç sahipleri, kazaya karışan araçtan şikayetçi oldu.

    Bursa'da kadın şoför park halindeki araçlara çarptı VİDEO


    Polis ekipleri harekete geçti

    İHA'nın aktarımına göre; polis ekipleri kamera görüntülerini alarak otomobili tespit etmek için çalışma başlattı.

    Bursa da kadın şoför park halindeki araçlara çarptı #2

    Bursa da kadın şoför park halindeki araçlara çarptı #3

    Bursa da kadın şoför park halindeki araçlara çarptı #4

    Bursa da kadın şoför park halindeki araçlara çarptı #5

    Bursa da kadın şoför park halindeki araçlara çarptı #6

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