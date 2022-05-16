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    Bursa’da kadını döven kişi darbedildi

    Yanındaki kadını sokak ortasında darbeden kişi, çevredekiler tarafından tekme tokat dayak yedi. O anlar kameraya yansıdı.
    • 16.05.2022 - 08:41
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 08:44
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    Bursa’da kadını döven kişi darbedildi

    Bursa’nın Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde dün akşam sesler duyuldu.

    Mahalleli sokağa çıktığında ise bir kadının yanındaki kişi tarafından darbedildiğini gördü.

    Kadını döven saldırgan dayak yedi

    Bunun üzerine çevredekiler, araya girerek kadını saldırganın elinden kurtardı.

    Bazı vatandaşlar ağlayan kadını sakinleştirmeye çalışırken, bazıları da kadını darbeden kişiyi tekme tokat dövdü.

    Birbirlerinden şikayetçi olmadılar

    O anları bir kişi cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    Yanındaki kadını sokakta darbetti, tekme tokat dövüldü VİDEO

    DHA’nın haberine göre olayla ilgili tarafların şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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    Bursa’da kadını döven kişi darbedildi #2

    Bursa’da kadını döven kişi darbedildi #3

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