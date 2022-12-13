Bursa'da kadını taciz eden şahsa meydan dayağı

Bursa'da kadını taciz eden şahsa meydan dayağı

Bursa İnegöl'de meydana gelen olayda bir kadını taciz ettiği iddia edilen şahıs, sokak ortasında darbedildi.

Saat 22.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Muhammed E. (29) isimli şahıs, iddiaya göre yolda yürüyen S.E. (27) isimli kadına tacizde bulundu.

Sokak ortasında meydan dayağı

Durumu o anda öğrenen yakınları, şüpheliyi yumruk ve tekmelerle darbettiler. Olay yerine gelen polis ekipleri, darbedilen şahsı polis otosuna alıp götürdü.

Gözaltına alındı

Yaralı şahıs, 112 Acil Servis Ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İHA'nın haberine göre şüpheli, tedavinin ardından gözaltına alındı.

Bursa'da kadını taciz eden şahsa meydan dayağı - Video