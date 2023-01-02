Bursa'da kadının 'alıkonuldum' ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Zorla alıkonulduğunu iddia eden kadının ihbarı üzerine ekipler, söz konusu dükkana operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar ile metamfetamin ele bulundu.

Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki bir dükkanda S.S. isimli bir kadının zorla alıkonulduğunu iddia etmesi üzerine Yıldırım SÖS Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Ekipler, A.G. isimli bir kişiye ulaşarak kapıyı açtırdı.

İçeri giren ekipler, S.S.'nin arkadaşı A.A.'nın belinde silah gördüğü için korktuğunu ve bu yüzden ihbarda bulunduğunu tespit etti.

Sorgusunda suç kaydı, üzerinden esrar çıktı

İHA’nın haberine göre; içerideki A.G., E.K., A.A. ve E.K. isimli dört kişinin sorgulamasında E.K.'nin çevreyi kasten kirletmek ve görev yaptırmamak için direnme suçlarından 8 ay kesinleşmiş ceza ile arandığını belirledi.

Şüphelinin üzerinden, 1.40 gram esrar maddesi çıktı.

İş yerinde arama yapıldı

Ekipler, Cumhuriyet savcısından alınan arama kararı ile içeride arama yaptı.

Ofis kısmında bulunan masanın gizli bölmesinde 6 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 10 adet 7,65 mm fişek ele geçirildi. İş yeri tuvaletinin yan tarafında hurda eşyaların arasından sonradan tartımı yapılan 180 gram metamfetamin ele geçirildi.

İş yeri sahibi A.Y. ve beraberindeki 4 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.