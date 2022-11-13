Bursa'da kadının katil zanlısı eşi çıktı

Evinde bıçaklanmış halde ölü bulunan Nazlı Meral'in kocası N.M., cinayet zanlısı olarak adliyeye sevk edildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Değirmenönü Mahallesi'nde dün 18.00 sıralarında, Nazlı Meral’e (36) ulaşamayan yakınları, telaşla bulunduğu eve geldi.

İçeri giren yakınlar, Meral’i yatak odasında bıçaklanmış halde buldu.

Hareketsiz halde duran Meral, 112 Acil Servis ekipleri tarafın yapılan kontrolde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Gözaltına alındı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri; yaptığı çalışmada, Nazlı Meral'in psikolojik sorunları olduğu öne sürülen eşi N.M.’nin (35) peşine düştü.

Olay günü bıçakla kendisine zarar verip ardından hastaneye gittiği belirlenen N.M., tedavisi sonrası gözaltına alındı.





Adliyeye sevk edildi

5 yıldır evli olan Nazlı Meral ile N.M.'nin çocukları olmadığı, N.M.’nin babasının işlettiği bakkalda çalıştığı ve ruh halinin iyi olmadığı iddia edildi.

İHA'nın haberine göre; gözaltına alınan N.M., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.



