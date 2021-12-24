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    Bursa’da kağıt toplayıcısı, belediyenin çöp kovasını çaldı

    Belediyenin kaldırımda duran çöp kovasını gözüne kestiren kağıt toplayıcısı, bulduğu ilk fırsatta kovayı çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anları, kameraya da yansıdı.
    • İHA
    • 24.12.2021 - 09:45
    • Güncelleme : 24.12.2021 - 10:57
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    Bursa’da kağıt toplayıcısı, belediyenin çöp kovasını çaldı

    Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde kağıt toplayıcısı bir şahıs, çekçek arabasıyla ilerlerken, kaldırımda duran belediyenin çöp kovasını gözüne kestirdi.

    Çevrede bekleyerek en uygun anı kollayan kağıt toplayıcısı, aracını yol kenarında bırakıp çöp kovasının olduğu bölüme ilerledi.

    ÇALDIĞI KOVAYI, ÇEKÇEK ARACINA KOYDU

    Aldığı kovayı çekçek aracına koyan kağıt toplayıcısı, hiçbir şey olmamış gibi bölgeden uzaklaştı.

    Belediyeye ait çöp kovasının çalınma anları, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Bursa’da kağıt toplayıcısı, belediyenin çöp kovasını çaldı ViDEO

    Bursa’da kağıt toplayıcısı, belediyenin çöp kovasını çaldı #1

    Bursa’da kağıt toplayıcısı, belediyenin çöp kovasını çaldı #2

    Bursa’da kağıt toplayıcısı, belediyenin çöp kovasını çaldı #3

    Bursa’da kağıt toplayıcısı, belediyenin çöp kovasını çaldı #4

    Bursa’da kağıt toplayıcısı, belediyenin çöp kovasını çaldı #5

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