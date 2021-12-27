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- Bursa'da kağıt toplayıcısından çöp konteyneri hırsızlığı
Bursa'da kağıt toplayıcısından çöp konteyneri hırsızlığı
Osmangazi ilçesindeki iki kağıt toplayıcısı, cadde üzerinde gözlerine kestirdikleri çöp konteynerini çek çek arabalarına yükleyerek kayıplara karıştı.
- İHA
- 27.12.2021 - 09:41
- Güncelleme : 27.12.2021 - 10:10
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Nilüfer Caddesi üzerinde 2 kağıt toplayıcısı, yol kenarında bulunan çöp konteynerini gözlerine kestirdi.
KONTEYNERİ ÇEK ÇEK ARABAYA YÜKLEDİLER
Daha sonra "kağıt arıyormuş" gibi yaparak, çöp konteynerini çek çek arabalarına koyarak kayıplara karıştılar.
Bursa'da kağıt toplayıcısından çöp konteyneri hırsızlığı VİDEO