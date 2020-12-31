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    Bursa'da kaldırıma çarpan kurye takla attı

    Bursa'da kısıtlamada paket servisine çıkan kurye kullandığı elektrikli bisikletle kaldırıma çarpıp takla attı. Talha B. ağır yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 31.12.2020 - 08:47
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 10:09
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    Bursa'da kaldırıma çarpan kurye takla attı

    Bursa'nın Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Vişne Caddesi'nde meydana gelen olayda, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte paket servisine çıkan 18 yaşındaki Talha B. yönetimindeki elektrikli bisiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, kaldırıma çarptı.

    BAYGINLIK GEÇİRDİ

    Kazanın ardından elektrikli bisikletini kaldırarak yoluna devam etmek isteyen Talha B. baygınlık geçirdi.

    Kısıtlamada sokakların boş olması nedeniyle fark edilmeyen Talha B., uzun süre yardım bekledi.

    Bursa'da kaldırıma çarpan kurye takla attı ViDEO

    Bursa kurye kaza

    YOLDAN GEÇEN BİRİ FARK ETTİ

    Bir süre sonra yoldan geçen bir vatandaş tarafından fark edilen Talha B., çağırılan ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Talha B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.


    Bursa kurye kaza

    Bursa kurye kaza

    Bursa kurye kaza

    Bursa kurye kaza

    Bursa kurye kaza

    Bursa kurye kaza

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