Bursa'da kısıtlamada paket servisine çıkan kurye kullandığı elektrikli bisikletle kaldırıma çarpıp takla attı. Talha B. ağır yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Vişne Caddesi'nde meydana gelen olayda, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte paket servisine çıkan 18 yaşındaki Talha B. yönetimindeki elektrikli bisiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, kaldırıma çarptı.

BAYGINLIK GEÇİRDİ

Kazanın ardından elektrikli bisikletini kaldırarak yoluna devam etmek isteyen Talha B. baygınlık geçirdi.

Kısıtlamada sokakların boş olması nedeniyle fark edilmeyen Talha B., uzun süre yardım bekledi.

Bursa'da kaldırıma çarpan kurye takla attı ViDEO

YOLDAN GEÇEN BİRİ FARK ETTİ

Bir süre sonra yoldan geçen bir vatandaş tarafından fark edilen Talha B., çağırılan ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Talha B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.









