Bursa'da kaldırıma savrulup ağaca vuran motosiklet sürücüsü kurtarılamadı Osmangazi ilçesinde kontrolden çıkarak kaldırıma çarpıp ardından da ağaca vuran motosiklet sürücüsü 150 metre sürüklendi. Hastaneye kaldırılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

İHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halinde olan Emir Maral (27) idaresindeki 16 ARD 814 plakalı motosiklet, bir anda kontrolden çıktı.

Kaldırıma çarpıp savrulan motosiklet ağaca vurdu. Kazanın etkisiyle 150 metre savrulan motosikletin sürücüsü için çevredekiler yardıma koşarken, durum da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

İhbar üzerine gelen polis ekipleri başka bir kazaya sebebiyet vermemek için çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti.

Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 27 yaşındaki Maral, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Gencin cenazesi otopsi raporu için Adli Tıp morguna kaldırılırken, yakınları da kurum önünde gözyaşlarına boğuldu.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.