Bursa'da kaldırıma savrulup ağaca vuran motosiklet sürücüsü kurtarılamadı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halinde olan Emir Maral (27) idaresindeki 16 ARD 814 plakalı motosiklet, bir anda kontrolden çıktı.
Kaldırıma çarpıp savrulan motosiklet ağaca vurdu. Kazanın etkisiyle 150 metre savrulan motosikletin sürücüsü için çevredekiler yardıma koşarken, durum da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
Müdahalelere rağmen kurtarılamadı
İhbar üzerine gelen polis ekipleri başka bir kazaya sebebiyet vermemek için çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti.
Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 27 yaşındaki Maral, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Gencin cenazesi otopsi raporu için Adli Tıp morguna kaldırılırken, yakınları da kurum önünde gözyaşlarına boğuldu.
Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.