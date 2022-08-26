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    Bursa'da kamera açısını değiştiren hırsız, diğer kameraya yakalandı

    Havalandırma penceresinden kafeye giren şüpheli, dükkandaki 2 kameradan 1'inin açısını değiştirip, kasadaki bozuk paralar ile sadaka kutusunu çaldı.
    • 26.08.2022 - 16:06
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    Bursa'da kamera açısını değiştiren hırsız, diğer kameraya yakalandı

    Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'ndeki kafede hırsızlık olayı meydana geldi.

    Dükkana havalandırma penceresinden giren kimliği belirsiz kişi, kısa süre tur attıktan sonra güvenlik kamerasını fark etti.

    Kameranın açısını değiştirip, kasaya yönelen şüpheli, bozuk paralar ile sadaka kutusunu çalarak kaçtı.

    Hırsızlık diğer kameraya yansıdı

    Şüphelinin hırsızlık anları ise fark etmediği sanılan diğer güvenlik kamerasına yansıdı.

    Kafe işletmecisi, kasanın açıldığını anlayınca güvenlik kameralarının kayıtlarını incelediğini belirtti.

    DHA'nın haberine göre; ihbarla olay yerine gelen polis, şüpheliyi belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

    Bursa da kamera açısını değiştiren hırsız, diğer kameraya yakalandı #1

    Bursa da kamera açısını değiştiren hırsız, diğer kameraya yakalandı #2

    Bursa da kamera açısını değiştiren hırsız, diğer kameraya yakalandı #3

    Bursa da kamera açısını değiştiren hırsız, diğer kameraya yakalandı #4

    Bursa da kamera açısını değiştiren hırsız, diğer kameraya yakalandı #5

    Bursa da kamera açısını değiştiren hırsız, diğer kameraya yakalandı #6


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