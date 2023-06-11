Bursa'da kameralara yansıyan feci kaza Kavşaktan dönüş yapacağı esnada önüne çıkan yayayı fark etmeyen sürücü aracıyla yayanın üzerinden geçti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi’nde kavşaktan dönen hafif araç sürücü A.Ö., yolun karşısına geçen Bayram Ç.’yi fark etmedi.

Sürücünün çarptığı Bayram Ç. yere düşerken, sürücü A.Ö frene basacağı yerde gaza basmaya devam etti.

Talihsiz adam ağır yaralandı

Çevredekilerin panik halinde bağırmasıyla durumu fark eden sürücü ne olduğunu anlamazken, hafif ticari araçla üzerinden geçtiği yaya feci şekilde yaralandı.

İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı

Vatandaşların bir araya gelmesiyle havaya kaldırılan aracın altındaki Bayram Ç., İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Polis soruşturma başlattı

Feci kaza güvenlik kamerasına yansırken, polisin olayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.

Öte yanda, Bayram Ç.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.