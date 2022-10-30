Bursa'da kamyona çarpan araç su kanalına düştü: 4 yaralı

Seyir halinde giderken kamyona çarpan otomobil, dengesini kaybetti ve takla atarak yağmur suyu kanalına düştü. Kazada otomobil içerisindeki 4 kişi yaralandı.

Bursa'nın Ankara Karayolu üzerinde yer alan Kestel ilçesinde bir kaza meydana geldi.

Seyir halinde olan 21 yaşındaki Y.A.'nın sürücülüğünü yaptığı otomobil, önünde ilerleyen 40 yaşındaki F.K.'nın yönetimindeki kamyona yandan çarptı.

Kamyona çarptı, takla atıp su kanalına düştü

Çarpmanın şiddetiyle kontrolü kaybeden otomobil yoldan çıktı.

Takla atan sürücü, yol kenarındaki yağmur suyu kanalına düştü.





Kazada 4 kişi yaralandı

Su kanalının içinde ters bir şekilde duran araç içerisindeki sürücü ve arkadaşları B.Y., E.K. ve B.K. yaralandı.

Olaya tanıklık eden çevredeki vatandaşların yardımıyla yaralılar araçtan çıkarıldı.





Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri geldi ve kazazedelere olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Ambulans ile Kestel Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan araçta yolcu olarak bulunan B.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İHA'nın haberine göre, jandarma ekiplerinin yaşanan kazayla ilgili incelemelerine devam ettiği bilgisi alındı.



