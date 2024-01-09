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Bursa’da kamyonet alevler içinde kaldı

Bursa’da kamyonet alevler içinde kaldı Park halindeki kamyonet bir anda alev topuna dönerken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangında araç kullanılmaz hale geldi ve alevlerin sıçradığı iş yerinde de küçük hasar oluştu.