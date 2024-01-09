Bursa’nın İnegöl ilçesinde felaketin eşiğinden dönüldü.
Orhaniye Mahallesi’nde gerçekleşen olay, çevredekiler tarafından kamera kaydına alındı.
Yangın saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Park halindeki kamyonetin motor kısmı bir andan alev aldı.
Alevler mobilya atölyesini yaktı
Yangın kısa sürede büyüyerek aracı alevler içinde bırakırken, yanındaki mobilya atölyesine de sıçradı.
Kısa sürede büyüyen yangın, çevredekiler tarafından itfaiye ekiplerine ihbar edildi.
Kontrol altına alındı
Olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alıp, hem iş yerindeki hem de kamyonetteki yangını söndürdü.
Yangın sonucu kamyonet kullanılamaz hale gelirken iş yerinde küçük çaplı hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni ise ekipler tarafından araştırılıyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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