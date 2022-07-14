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    Bursa'da kamyonet çalan şahıs ters yönde giderken yakalandı

    İnegöl ilçesinden çaldığı kamyonetle ters yöne giren şahıs, emniyet müdürüne yakalandı. Gözaltına alınan hırsıza toplam 7 bin 350 TL ceza kesildi.
    • 14.07.2022 - 15:03
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    Bursa'da kamyonet çalan şahıs ters yönde giderken yakalandı

    Bursa'nın İnegöl ilçesindeki hırsız suçüstü yakalandı.

    Osmangazi'den 16 UT 348 plakalı kamyoneti çalan 39 yaşındaki Serkan A. isimli şahıs, araç sahibinin şikayetiyle polis ekiplerince takibe alındı.

    Şüphelinin, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden İnegöl ilçesine giriş yaptığı tespit edildi.

    Aracı ters yönde kullanırken polise yakalandı

    Araç, Atatürk Bulvarı'nda ters yönde seyrederken İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir ve trafik ekiplerince durduruldu.

    Toplam 7 bin 350 TL ceza

    Gözaltına alınan Serkan A., işlemleri için emniyete götürüldü. Serkan A.’ya ayrıca ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, 3’üncü kez alkollü araç kullanmaktan 3 bin 675 TL olmak üzere toplam 7 bin 350 TL cezai işlem uygulandı.

    Bursa da kamyonet çalan şahıs ters yönde giderken yakalandı #1


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