DHA
Bursa'nın Nilüfer ilçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi Çamlık Bulvarı'ndan Rasim Ş. idaresindeki aracıyla seyir halindeyken, karşı yönden gelen Aydın Ali K. idaresindeki kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.
Kazada Rasim Ş.'nin aracında bulunan Ömer Ş., Semavi Ş., Cihan Ş. ile Aydın Ali K.'nin aracın da bulunan İsa K., yaralandı.
Toplamda 6 kişinin yaralandığı kazada can pazarı yaşanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ
İlk müdahalesi yapılan yaralılar Bursa Şehir Hastanesi ve bölgedeki en yakın hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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