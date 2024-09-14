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Bursa'da kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

Bursa'da kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı Nilüfer ilçesinde kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştığı ve can pazarının yaşandığı kazada 6 kişi yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.