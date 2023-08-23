Bursa'da kamyonet kasasına asılan baba ve oğlu tehlike saçtı Büyükorhan ilçesinde kamyonet kasasına asılan baba ve oğlu panik yaşattı. Canlarını ve trafiği hiçe sayan ikilinin o anları kameraya yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Bursa'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Büyükorhan ilçesinde yaşanan olayda, seyir halindeki kamyonetin kasasına 2 kişi asıldı. Kasada 2 kişinin asılı olduğu görenler, cep telefonuna sarıldı. Korna ile müdahale Birinin çocuk olduğunu fark eden arkadaki sürücü, kornaya basarak kamyonet sürücüsünü uyarmaya çalıştı. Kamyonet ilerlemeye devam etti Ancak oralı olmayan kamyonet sürücüsü de arkasında asılı olduğunu fark etmediği 2 kişiyle karanlıkta kayboldu. Tehlike saçan görüntüdeki kişilerin, baba ve oğul olduğu öğrenildi.