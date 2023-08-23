Bursa'da kamyonet kasasına asılan baba ve oğlu tehlike saçtı

İHA
Bursa'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Büyükorhan ilçesinde yaşanan olayda, seyir halindeki kamyonetin kasasına 2 kişi asıldı.
Kasada 2 kişinin asılı olduğu görenler, cep telefonuna sarıldı.
Korna ile müdahale
Birinin çocuk olduğunu fark eden arkadaki sürücü, kornaya basarak kamyonet sürücüsünü uyarmaya çalıştı.
Kamyonet ilerlemeye devam etti
Ancak oralı olmayan kamyonet sürücüsü de arkasında asılı olduğunu fark etmediği 2 kişiyle karanlıkta kayboldu.
Tehlike saçan görüntüdeki kişilerin, baba ve oğul olduğu öğrenildi.