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- Bursa'da kamyonet şoförü, çarptığı yaralıyı yol kenarında indirdi
Bursa'da kamyonet şoförü, çarptığı yaralıyı yol kenarında indirdi
- İHA
- 28.03.2022 - 17:18
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde 28 yaşındaki İlker Çetin yönetimindeki motosiklet, kazaya karıştı.
Henüz sürücüsü belirlenemeyen bir kamyonet, park halindeyken hareketlenince motosiklete çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki Necmettin Battal yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar kamyonetin sürücüsü, yaralılardan Necmettin'i aracına alıp uzaklaştı. Motosikletin sürücüsü ise olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
2 KİLOMETRE İLERİDE BIRAKTI
İddiaya göre, kamyonet sürücüsü, olay yerinden yaklaşık 2 kilometre ilerde yaralı Necmettin'i bırakıp uzaklaştı. Yaralı çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kaçan sürücüyü arıyor.