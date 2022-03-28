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    Bursa'da kamyonet şoförü, çarptığı yaralıyı yol kenarında indirdi

    Kamyonet ile motosikletin çarpışmasıyla meydana gelen kazada yaralıyı aracına alan şoförün, 2 kilometre sonra yaralıyı aracından indirip kaçtığı iddia edildi.
    • İHA
    • 28.03.2022 - 17:18
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    Bursa'da kamyonet şoförü, çarptığı yaralıyı yol kenarında indirdi

    Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde 28 yaşındaki İlker Çetin yönetimindeki motosiklet, kazaya karıştı.

    Henüz sürücüsü belirlenemeyen bir kamyonet, park halindeyken hareketlenince motosiklete çarptı.

    Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki Necmettin Battal yaralandı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralılar kamyonetin sürücüsü, yaralılardan Necmettin'i aracına alıp uzaklaştı. Motosikletin sürücüsü ise olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Bursa da kamyonet şoförü, çarptığı yaralıyı yol kenarında indirdi #1

    2 KİLOMETRE İLERİDE BIRAKTI

    İddiaya göre, kamyonet sürücüsü, olay yerinden yaklaşık 2 kilometre ilerde yaralı Necmettin'i bırakıp uzaklaştı. Yaralı çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

    Polis ekipleri kaçan sürücüyü arıyor.

    Bursa da kamyonet şoförü, çarptığı yaralıyı yol kenarında indirdi #2

    Bursa da kamyonet şoförü, çarptığı yaralıyı yol kenarında indirdi #3

    Bursa da kamyonet şoförü, çarptığı yaralıyı yol kenarında indirdi #4

    Bursa da kamyonet şoförü, çarptığı yaralıyı yol kenarında indirdi #5


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