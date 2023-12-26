İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde seyir halinde olan kamyonet, önünde seyrederken yavaşlayan Bekir Osman Ç. (17) yönetimindeki motosiklete arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ve arkasındaki Enes Can A. (16) yaralandı.
Kamyonet sürücüsü kaçtı
Kaza sonrası kamyonet sürücüsü aracını bırakarak kaçtı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edilirken yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
17 gün önce kazada yaralanmış
Kazada yaralanan motosikletin sürücüsü Bekir Osman Ç.'nin 17 gün önce otomobil ile yol kenarında bulunan ağaca çarparak yaralandığı belirlendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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