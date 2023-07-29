Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Bülbül Caddesi'nde, 30 yaşındaki Hasan T.'nin kullandığı otomobil, Hüseyin G. yönetimindeki kamyonla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Bülbül Caddesi'nde bulunan bir evin duvarına çarptı.
Kaza sonucu evin duvarı yıkılırken, sürücü ise hafif şekilde yaralandı.
Duvarı yıkılan ev sahibi büyük korku yaşadı
Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
Kaza anında evde televizyon izlediğini ifade eden duvarı yıkılan evin sahibi Mevlüt Korkmaz ise duvarın yıkılmasıyla büyük panik yaşadı. Dışarı çıkan Korkmaz, evin duvarının yıkıldığını fark etti.