Euro
9.097
0.95%
Dolar
7.5245
0.88%
Altın
444.42
1.51%
Borsa
1.511
-0.86%
Bitcoin
272.550
3.26%
EXEN Coin
16.18
1.44%
-2ºC
İstanbul
Güneşli -2 C

    Bursa'da kar yağışının ardından 2 ağıl çöktü, 9 büyükbaş telef oldu

    2 gündür aralıksız devam eden kar yağışının ardından 2 farklı mahalledeki ahırın ağıl kısmı çöktü. Çöken ağılın altında kalan toplam 9 büyükbaş hayvan can verdi.
    • DHA
    • 18.01.2021 - 09:39
    • Güncelleme : 18.01.2021 - 10:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da kar yağışının ardından 2 ağıl çöktü, 9 büyükbaş telef oldu

    Bursa genelinde cuma günü başlayan kar yağışı, 2 gün boyunca aralıksız devam etti.

    Şehir merkezinde de etkisini artıran kar yağışının ardından Nilüfer ilçesi Atlas Mahallesi'ndeki Salih Bilgiç'e ait bir ahırın ağıl kısmı çöktü.

    Bölgede 1 metre kalınlığına kadar ulaşan karın ağırlığına dayanamayan ağılın çökmesiyle birlikte içeride bulunan 20 büyükbaş hayvandan 4'ü telef oldu.

    1 büyükbaş ise yaralı olarak kurtarıldı.

    Bursa'da kar yağışının ardından 2 ağıl çöktü, 9 büyükbaş telef oldu VİDEO

    EKİPLER SEFERBER OLDU

    Kendi imkanlarıyla hayvanları ağılın içerisinden çıkaran Salih Bilgiç, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

    Kardan dolayı kapalı olan mahalle yolu, Nilüfer Belediyesi ekiplerince açıldı. Bölgeye güçlükle ulaşan jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Öte yandan, Korubaşı Mahallesi'nde de bir ağılın çöktüğü, burada ise 5 büyükbaş hayvanın telef olduğu öğrenildi.

    Bursa da kar yağışının ardından 2 ağıl çöktü, 9 büyükbaş telef oldu #1

    “3-4 YILDIR BU KADAR KAR YAĞMIYORDU”

    Yoğun kar yağışı sebebiyle ahırların çatılarındaki karları temizleyemediklerini söyleyen Salih Bilgiç, "Yoğun kar yağışından ağılın damındaki karı küremeyi yetiştiremedik. Ağıl yıkıldı. Hayvanlarımız da telef oldu. Herkesin damlarını küremesinde fayda var. 20 büyükbaş hayvandan 4 tanesi telef oldu. 3-4 yıldır bu kadar kar yağmıyordu." dedi.

    Bursa da kar yağışının ardından 2 ağıl çöktü, 9 büyükbaş telef oldu #2

    Bursa da kar yağışının ardından 2 ağıl çöktü, 9 büyükbaş telef oldu #3

    Bursa da kar yağışının ardından 2 ağıl çöktü, 9 büyükbaş telef oldu #4

    Bursa da kar yağışının ardından 2 ağıl çöktü, 9 büyükbaş telef oldu #5

    Bursa da kar yağışının ardından 2 ağıl çöktü, 9 büyükbaş telef oldu #6

    Bursa da kar yağışının ardından 2 ağıl çöktü, 9 büyükbaş telef oldu #7

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir