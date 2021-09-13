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    Bursa'da karantinaya uymayan sürücü: Siz haklısınız, Allah rızası için yapmayın

    Bursa'da trafik ekiplerince durdurulan motosikletin sürücüsünün karantinaya uymadığı, alkollü ve ehliyetsiz araç kullandığı belirlendi. Sürücü, "Siz haklısınız. Allah rızası için yapmayın'' dedi.
    • DHA
    • 13.09.2021 - 02:11
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 02:40
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    Bursa'da karantinaya uymayan sürücü: Siz haklısınız, Allah rızası için yapmayın

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik ekipleri, Ali F.'nin (30) kullandığı 16 AAJ 397 plakalı motosikleti durdurdu.

    Durdurulan motosikletin sürücüsünün karantinaya uymadığı, yapılan testte 1.10 alkollü olduğu ve ehliyetsiz araç kullandığı belirlendi.

    KARANTİNAYI DELDİ

    GBT sorgulamasında sürücünün Kovid- 19 hastası olduğu ve karantinayı deldiğini tespit eden ekipler, mesafe oluşturdu.

    Ekipler sürücüye mesafe konusunda sık sık uyarılarda bulundu.

    Bursa da karantinaya uymayan sürücü: Siz haklısınız, Allah rızası için yapmayın #1

    CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

    Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 699 TL, 3'üncü kez alkollü araç kullanmaktan 2 bin 699 TL cezai işlem uygulandı.

    Bursa da karantinaya uymayan sürücü: Siz haklısınız, Allah rızası için yapmayın #2

    EHLİYETİNE 5 YIL EL KONULDU

    Ayrıca sürücüye 5 gün önce de alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandığı ortaya çıktı. Sürücünün ehliyetine 5 yıl süreyle el konulurken, motosiklet ise çekiciyle otoparka çekildi.

    Bursa da karantinaya uymayan sürücü: Siz haklısınız, Allah rızası için yapmayın #3

    ''ALLAH RIZA İÇİN YAPMAYIN''

    Sürücü Ali F., "Siz haklısınız. Allah rızası için yapmayın. Daha 5 gün önce ceza yedim. Evim şurada, motosikleti bağlamayın eve götüreyim" dedi.

    Bursa da karantinaya uymayan sürücü: Siz haklısınız, Allah rızası için yapmayın #4

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