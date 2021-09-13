Bursa'da karantinaya uymayan sürücü: Siz haklısınız, Allah rızası için yapmayın

Bursa'da karantinaya uymayan sürücü: Siz haklısınız, Allah rızası için yapmayın

Bursa'da trafik ekiplerince durdurulan motosikletin sürücüsünün karantinaya uymadığı, alkollü ve ehliyetsiz araç kullandığı belirlendi. Sürücü, "Siz haklısınız. Allah rızası için yapmayın'' dedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik ekipleri, Ali F.'nin (30) kullandığı 16 AAJ 397 plakalı motosikleti durdurdu.

Durdurulan motosikletin sürücüsünün karantinaya uymadığı, yapılan testte 1.10 alkollü olduğu ve ehliyetsiz araç kullandığı belirlendi.

KARANTİNAYI DELDİ

GBT sorgulamasında sürücünün Kovid- 19 hastası olduğu ve karantinayı deldiğini tespit eden ekipler, mesafe oluşturdu.

Ekipler sürücüye mesafe konusunda sık sık uyarılarda bulundu.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 699 TL, 3'üncü kez alkollü araç kullanmaktan 2 bin 699 TL cezai işlem uygulandı.

EHLİYETİNE 5 YIL EL KONULDU

Ayrıca sürücüye 5 gün önce de alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandığı ortaya çıktı. Sürücünün ehliyetine 5 yıl süreyle el konulurken, motosiklet ise çekiciyle otoparka çekildi.

''ALLAH RIZA İÇİN YAPMAYIN''

Sürücü Ali F., "Siz haklısınız. Allah rızası için yapmayın. Daha 5 gün önce ceza yedim. Evim şurada, motosikleti bağlamayın eve götüreyim" dedi.