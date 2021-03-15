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    Bursa'da kardeşinin üzerine kolonya döküp yaktı

    Ağabeyi Vedat K.'nin üzerine oyun oynarken kolonya döküp yaktığı kız kardeşi Elif K., ağır yaralandı.
    • DHA
    • 15.03.2021 - 11:49
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 11:56
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    Bursa'da kardeşinin üzerine kolonya döküp yaktı

    Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Karanfil Sokak'ta 12 yaşındaki Vedat K., 9 yaşındaki kardeşi Elif K.'nin üzerine oyun maksatlı bir şişe kolonya döküp, çakmak çaktı.

    Küçük kızın elbiselerinin alev alması üzerine çocuklar çığlık attı.

    VÜCUDUNDA 2. DERECE YANIK OLUŞTU

    Sesi duyan aile su ile alevleri söndürürken, özel araç ile Elif K. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda 2. derece yanıklar oluşan Elif K., 112 Acil Servis Ambulansı'yla Bursa Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bursa da kardeşinin üzerine kolonya döküp yaktı #1

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