Bursa'da kavga ettiği komşusunu 30 bıçak darbesiyle öldürdü: Ağırlaştırılmış müebbet istendi Apartmanda kapısının önüne ayakkabı koymaması konusunda uyardığı komşusunu 30 bıçak darbesiyle öldüren zanlı hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası istenirken şahıs, mahkemedeki ifadesinde olayı hatırlamadığını söyledi.

DHA

Bursa'da komşusunu öldüren zanlı için istenen ceza belli oldu.

Geçen yıl eylül ayında Mudanya ilçesi Hasanbey Mahallesi’nde ilçede servis aracı kullanan Hasan Şahin, oturduğu apartmandaki karşı komşusu Mustafa Çikin’i, kapının önüne ayakkabılarını koymaması konusunda uyardı.

Yaşanan tartışmayı, komşuları güçlükle yatıştırdı. Sonraki gün Hasan Şahin, iddiaya göre, bisikletiyle işe giden Mustafa Çikin'e, servis aracı ile takip ederek çarptı.

30 bıçak darbesiyle öldürdü

Taraflar arasında çıkan kavgada Hasan Şahin, Mustafa Çikin’i, 5'i hayati tehlike oluşturacak şekilde olmak üzere toplam 30 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Cinayet sonrası yakalanan Şahin, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağırlaştırılmış müebbet istendi

Savcılık soruşturmasının ardından Hasan Şahin hakkında, Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan dava açıldı. 'Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası' istenen Şahin'in yargılanmasına başlandı.

Yapılan ilk duruşmaya; tutuklu sanık, öldürülen Mustafa Çikin’in ailesi ve tarafların avukatları katıldı.

"Kendisini yaraladığımı hatırlamıyorum"

Mahkemede kendisini savunan Şahin, komşusu Mustafa Çikin ile aralarında husumet olduğunu söyleyerek, “Ben apartmanda yöneticiydim. Mustafa benim karşı komşum. Ayakkabı ve eşyalarını kapının önüne koyduğu için kendisini uyardım. Bu yüzden tartıştık. Bana hakaret etti. Bu yüzden aramızda husumet vardı. Olay günü işe giderken bisikleti ile servis aracımı takip etti. Bir anda karşıma çıkınca tekrar tartıştık. Yüzüme tükürünce sinirlendim. Cebimden çıkardığım bıçağı ona salladım. Kendisini yaraladığımı hatırlamıyorum. Çünkü şok yaşıyordum. Yüzüme tükürmese bu olay olmazdı." diye konuştu.

"Günahsız yere eşimi öldürdü"

Mahkemede şikayetçi olarak dinlenen Mustafa Çikin'in eşi S.Ç., sanığın sitelerinde yönetici olmadığını belirtip, “Bizim bu adamla hiçbir sorunumuz yoktu. Olay tarihinden 2 gün önce kapımıza gelip, ayakkabıları dışarı koymamamızı istedi. Sonra eşimi takip edip öldürdü. Neden bunu yaptığını bilmiyoruz. Günahsız yere eşimi öldürdü. Kendisinden şikayetçiyim.” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ertelerken, Hasan Şahin'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)