Bursa'da kavgayı ayırmak için kafasına alkol şişesi fırlattı

İHA
Şehir magandalarının sebebiyet oluşturduğu olaylar devam ediyor...
Yaşanan olaylara her geçen gün bir yenisi eklenirken bu kez kavgayı ayırmak isteyen adam pes dedirtti.
Bursa’nın Kumla ilçesinde sahil boyunda iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenl tartışma yaşandı.
Çevredekiler müdahale etti
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle araya giren bir vatandaş yumruk sallayan genci sakinleştirmeye çalıştı.
Kafasında şişe kırdı
Bu esnada sahil tarafından gelen bir kişi ise kavgayı ayırmak yerine gencin yanına gelerek elindeki alkol şişesini kafasında kırdı.
O anlar kaydedildi
Oanlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.