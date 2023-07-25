Bursa'da kavgayı ayırmak için kafasına alkol şişesi fırlattı İki kişi arasında çıkan tartışmada yumruklar havada uçuşurken, sahilden gelen bir vatandaşın kavgayı ayırmak yerine tartışma yaşayan gencin kafasında bira şişesi patlattığı anlar kaydedildi.

İHA

Şehir magandalarının sebebiyet oluşturduğu olaylar devam ediyor...

Yaşanan olaylara her geçen gün bir yenisi eklenirken bu kez kavgayı ayırmak isteyen adam pes dedirtti.

Bursa’nın Kumla ilçesinde sahil boyunda iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenl tartışma yaşandı.

Çevredekiler müdahale etti

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle araya giren bir vatandaş yumruk sallayan genci sakinleştirmeye çalıştı.

Kafasında şişe kırdı

Bu esnada sahil tarafından gelen bir kişi ise kavgayı ayırmak yerine gencin yanına gelerek elindeki alkol şişesini kafasında kırdı.

O anlar kaydedildi

Oanlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.