Bursa'da kavgayı ayırmaya çalışan genci bıçaklayan şüpheli yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde iki şahsın parkta kavga ettiğini gören 18 yaşındaki Batuhan K., kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada karnından bıçaklandı.
Kavgaya karışan şahıslar ise kaçarak kayıplara karıştı.
Yaralı genç ise Kemalpaşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir sağlık merkezine gitti.
İlk tedavisi yapılan genç, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İlk tedavinin ardından ameliyata alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
Şüpheli Yunus U. (17), İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2 gün sonra saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.
Suçunu kabul etmeyen Yunus U., ifadesinde kavganın kız meselesi yüzünden meydana geldiğini iddia etti.
Şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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