Bursa'da kaybolan 13 yaşındaki Eda 5 gündür aranıyor Gemlik'te 5 gün önce evden çıkıp, bir daha geri dönmeyen 13 yaşındaki Eda İrik, her yerde aranıyor.

DHA

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Elmas-Serdar İrik çiftinin 4 çocuğunun 3'üncüsü olan Eda 13 yaşındaki İrik, 26 Temmuz'da arkadaşı İ.İ. (16) ile şehir merkezine gezmeye gideceğini söyleyerek, evden çıktı.

Yanında cep telefonu da olmayan Eda İrik, eve dönmeyince ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu.

"Nerede olduğunu bilmiyorum"

Ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi olan kızının hayatından endişe ettiğini söyleyen Elmas İrik, "Çocuğum gezmek için kız arkadaşı ile Bursa'ya gitti. O günden sonra geri dönmedi. Kız arkadaşına gittim. O da bana, 'Gecenin bir saatine kadar eğlendik. Ben Gemlik'e dönmek istediğimi söyledim. O da Bursa'da kalacağını belirtti. Nerede olduğunu bilmiyorum' dedi. Çok korkuyorum" diye konuştu.

Polis, Eda İrik'in bulunması için çalışma başlattı.