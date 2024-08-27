Bursa'da kaybolan adamın cansız bedeni bulundu Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün kaybolan 60 yaşındaki Rahmi Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

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İHA

Dün Akhisar Mahallesi'ndeki evinden çıkan 60 yaşındaki Rahmi Öztürk, geri dönmedi.

Akşam saatlerinde eve gelmeyen Öztürk'ü merak eden aile, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine harkete geçen ekipler, Rahmi Öztürk'ü bulmak için arama çalışmalarına başladı.

100 KİŞİLİK EKİP SAHAYA İNDİ

100 kişilik ekip, Öztürk'ün en son pazar günü görüldüğü Edebey Mahallesi'ndeki bağ evinin çevresinde çalışma başlattı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

16 saat süren çalışma sonucu ekipler, kayıp adamın cansız bedenini bir armut bahçesinde buldu.

İlk belirlemelere göre cinayet şüphesinin olmadığı öğrenildi. Öztürk'ün cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)