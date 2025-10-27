Bursa'da kaybolan şahıslar, 10 saat sonra bulundu Uludağ'da dün akşam gezmeye çıktıktan sonra kaybolan 2 kişi, 10 saat sonra ekipler tarafından bulundu. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan Eyüp K. ile Mert A’nın durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Göster Hızlı Özet Uludağ'da gezmeye çıkan Eyüp K. ve Mert A., ormanda kaybolduktan sonra 10 saat sonra ekipler tarafından bulundu.

Jandarma, AFAD ve sivil toplum kuruluşları cep telefonu sinyalleriyle arama çalışmaları yürüttü.

Bulunan şahıslar, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Bursa Uludağ'a dün akşam saat 20.00 sıralarında gezmeye çıkan 5 kişilik arkadaş grubundan 3'ü teleferikle dönerken Eyüp K. ile Mert A., Sarıalan mevkiinden yürüyerek dönüşe geçti. Bir süre sonra ormanlık alanda yollarını kaybeden 2 arkadaş, cep telefonlarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yollarını bulamadıklarını belirterek yardım istedi. EKİPLER HIZLA ÇALIŞMA BAŞLATTI İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayıp kişilerin cep telefonlarından alınan son sinyalle konumlarını belirleyerek bölgede arama çalışmaları başlattı. SAĞLIK DURUMLARI İYİ Ekipler yerini belirledikleri Eyüp K. ile Mert A’ya saat 06.00 sıralarında ulaştı. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan Eyüp K. ile Mert A’nın durumlarının iyi olduğu belirtildi. 3. Sayfa Haberleri Konya'da galericilerin alacak kavgası kanlı bitti: 1 ölü

