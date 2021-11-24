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Bursa'da kaybolan yaşlı adam asker sırtında ambulansa taşındı

Bursa'da kaybolan yaşlı adam asker sırtında ambulansa taşındı

Karacabey ilçesinde odun kesmek için ormana giden 80 yaşındaki adamdan haber alınamadı. Ekiplerce bulunan bitkin haldeki adam, bir askerimizin sırtında ambulansa kadar taşındı.