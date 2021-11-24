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    Bursa'da kaybolan yaşlı adam asker sırtında ambulansa taşındı

    Karacabey ilçesinde odun kesmek için ormana giden 80 yaşındaki adamdan haber alınamadı. Ekiplerce bulunan bitkin haldeki adam, bir askerimizin sırtında ambulansa kadar taşındı.
    • DHA
    • 24.11.2021 - 15:13
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 16:17
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    Bursa'da kaybolan yaşlı adam asker sırtında ambulansa taşındı

    Bursa'da yaşayan 80 yaşındaki İsmail Bacak, odun kesmek için ormana gitti.

    Bacak'tan gün boyunca haber alamayan ailesi, akşam 21.00 sularında polis ekiplerine kayıp ihbarında bulundu.

    İhbar üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığı'nca arama- kurtarma çalışmaları başlatıldı.

    156 KİŞİLİK EKİPLE ARANDI

    ANDA, NAK ve İHH ekiplerinin de katıldığı 156 kişilik ekip, gece boyunca yaşlı adamı aradı.

    Gündüz 11.00 sularında Muratlı Mahallesi Halkalı bölgesinde İsmail Bacak'a ulaşıldı.

    ASKER SIRTINDA TAŞINDI

    Bitkin halde bulunan yaşlı adam, askerin sırtında ambulansa kadar taşındı.

    Burada ilk müdahalesi yapılan Bacak, Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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    Bursa da kaybolan yaşlı adam asker sırtında ambulansa taşındı #4

    Bursa da kaybolan yaşlı adam asker sırtında ambulansa taşındı #5

    Bursa da kaybolan yaşlı adam asker sırtında ambulansa taşındı #6

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