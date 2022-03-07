Euro
15.57
-0.07%
Dolar
14.28
0.48%
Altın
911.51
1.36%
Borsa
1991
-1.61%
Bitcoin
554.014
-2.63%
BTXN Coin
38.02
0.05%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Hafif yağmur 8 C

    Bursa’da kayganlaşan yolda kaza: 1 ölü, 6 yaralı

    Genç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjü aştıktan sonra karşı yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 07.03.2022 - 08:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa’da kayganlaşan yolda kaza: 1 ölü, 6 yaralı

    Bursa’nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi, Demirtaş Yolu Caddesi’ndeki çöplük kavşağı mevkisinde seyir halinde olan Kadir Yaman (30) idaresindeki 16 LJ 883 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

    METRELERCE SAVRULDU

    Dün gece saat 23.00 sıralarında metrelerce savrulan otomobil orta refüjü aşarak, karşı yönden gelen Nihal Toker yönetimindeki 77 AE 134 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

    Kazada, karşı şeride geçen otomobili sürücüsü Kadir Yaman otomobilde sıkışırken, diğer otomobilde bulunan Nihal Toker ile birlikte oğlu Y.E. Toker (4), Tuğba Kuşçu, Ömer Kuşçu, Şevval Kuşçu, E. Kuşçu (5) yaralandı.

    Bursa’da kayganlaşan yolda kaza: 1 ölü, 6 yaralı #1

    İTFAİYE SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARDI

    Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarak, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    İtfaiye ekipleri araçta sıkışan Yaman’ı kurtarmak için çalışma başlatırken, polis ekipleri olası başka bir kaza ihtimaline karşı yolu araç trafiğine kapatarak geniş güvenlik önlemi aldı.

    Bursa’da kayganlaşan yolda kaza: 1 ölü, 6 yaralı #2

    GENÇ BABA KURTARILAMADI

    Otomobilin kapılarını kesen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

    Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan bir çocuk babası Kadir Yaman burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

    Bursa’da kayganlaşan yolda kaza: 1 ölü, 6 yaralı #3

    YARALILARIN DURUMU İYİ

    Tedavi altına alınan 6 yaralının ise sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

    Olay yeri çalışmalarının tamamlanması ve araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

    Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Bursa’da kayganlaşan yolda kaza: 1 ölü, 6 yaralı #4


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz Borsa Takip Uygulaması İçin Kaydolun!
    Meta Trader

    Ücretsiz Borsa Takip Uygulaması İçin Kaydolun!

    Visa ve Mastercard Rusya’da çalışacak
    Ekonomi

    Visa ve Mastercard Rusya’da çalışacak

    Ukrayna'da çatışmaların arasından kaçmaya çalışan siviller
    Gündem

    Ukrayna'da çatışmaların arasından kaçmaya çalışan siviller

    Görüş Bildir