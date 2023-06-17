Bursa'da kayınpeder, damadının boğazını keserek öldürdü Bursa’da aralarında husumeti bulunan kayınpeder sokak ortasında tartıştığı damadının boğazını kesti. Kanlar içinde kalan damat hayatını kaybetti.

AA

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Adnan Menderes Mahallesi 8. Açelya Sokak üzerinde, aralarında husumeti bulunan kayınpederi H.C. ile karşılaşan Ali Gürbüz sokak üzerinde tartışmaya başladı.

Damadının boğazını kesti

Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası kayınpeder H.C. damadı Ali Gürbüz’ün boğazını kesti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Damat yaşamını yitirdi

Olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılan Ali Gürbüz'ün cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kayınpeder gözaltında

Kayınpeder H.C. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, polis ekiplerinin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.