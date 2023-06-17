Bursa'da kayınpeder, damadının boğazını keserek öldürdü

AA
Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Adnan Menderes Mahallesi 8. Açelya Sokak üzerinde, aralarında husumeti bulunan kayınpederi H.C. ile karşılaşan Ali Gürbüz sokak üzerinde tartışmaya başladı.
Damadının boğazını kesti
Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası kayınpeder H.C. damadı Ali Gürbüz’ün boğazını kesti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Damat yaşamını yitirdi
Olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılan Ali Gürbüz'ün cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kayınpeder gözaltında
Kayınpeder H.C. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, polis ekiplerinin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.