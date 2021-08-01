Bursa'da kayıp ihbarı verilen yaşlı adam, uyurken bulundu

Haber alamadıkları gerekçesiyle telaşa kapılarak yetkililerden yardım isteyen aile, Mehmet Kaya'yı(83) uyurken buldu.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Mehmet Kara’dan iki gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Kara’nın evine gelen ekipler de kapıya defalarca vurmalarına rağmen, açan olmadı. İzinler alındı ve evin kapısı itfaiye ekiplerince kırıldı.

Eve girildiğinde Kara’nın yatak odasında uyuduğu görüldü.

"DUYMADIM"

Polis ve itfaiye ekiplerini evinde görünce şaşıran Kara, "Neden kapıyı açmadın" sorusuna "Duymadım" diyerek, cevap verdi.

Kara’nın sağlık durumunun iyi olduğunun anlaşılmasının ardından ekipler evden ayrıldı.

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