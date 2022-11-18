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    Bursa’da kaza anını saniye saniye kaydetti

    Seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan reklam panosuna çarptı. Kaza anı ise otomobilde bulunan yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi.
    • 18.11.2022 - 14:42
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 14:53
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    Bursa’da kaza anını saniye saniye kaydetti

    Bursa’nın Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Mudanya Bulvarı’nda seyir halinde olan otomobil, bir anda sürücünün kontrolünden çıktı.

    Otomobil, yol kenarında bulunan reklam panolarına çarptı.

    Yanındaki kişi kazayı kayda aldı

    Otomobil hurdaya dönerken, sürücü ve arkadaşı ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Kaza anı ise otomobilde bulunan yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Bursa’da kaza anını saniye saniye kaydetti VİDEO

    Bursa’da kaza anını saniye saniye kaydetti #1

    Bursa’da kaza anını saniye saniye kaydetti #2

    Bursa’da kaza anını saniye saniye kaydetti #3

    Bursa’da kaza anını saniye saniye kaydetti #4

    Bursa’da kaza anını saniye saniye kaydetti #5


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