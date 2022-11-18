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Bursa’da kaza anını saniye saniye kaydetti
Seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan reklam panosuna çarptı. Kaza anı ise otomobilde bulunan yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi.
- 18.11.2022 - 14:42
- Güncelleme : 18.11.2022 - 14:53
Bursa’nın Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Mudanya Bulvarı’nda seyir halinde olan otomobil, bir anda sürücünün kontrolünden çıktı.
Otomobil, yol kenarında bulunan reklam panolarına çarptı.
Yanındaki kişi kazayı kayda aldı
Otomobil hurdaya dönerken, sürücü ve arkadaşı ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza anı ise otomobilde bulunan yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi.
Bursa’da kaza anını saniye saniye kaydetti VİDEO