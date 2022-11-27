Gece saatlerinde seyir halinde olan iki otomobil kazaya karıştı. Ardından araçtaki 5 kişilik iki grup kavga etmeye başladı. Yaralı sürücü de olaya müdahale etmek isterken darbedildi. O anlar kamerada.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan kaza kavgaya neden oldu.

Gece saatlerinde aracıyla seyir halinde olan Bayram D., kontrolsüz şekilde ayola çıkan arif Yarış idaresindeki hafif ticari araca çarptı.

Kazanın şiddetiyle sürücü Bayram D. yaralandı.

Tartışma çıktı

Bunun üzerine çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada araçlarda bulunan 5 kişilik iki grup tartışmaya başladı.

Tansiyonun yükselmesiyle ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, bekçi ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa'da kaza geçiren sürücü çıkan kavgada darbedildi ViDEO



Ekip takviyesi istendi

Sağlık ekipleri yaralı şahsı ambulansa alırken iki grup arasındaki tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.

Polis ve bekçi ekipleri kavgayı ayırmak için müdahale ederken, bölgeye takviye talebinde bulundu.

Yaralı sürücü kavgaya karıştı

Bu sırada ambulanstan inerek kavgaya dahil olan yaralı Bayram D.’nin darbedildiğini gören ekipler yaralıyı kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

Olay yerine gelen takviye polis ve bekçi ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, tekrar ambulansa bindirilen Bayram D. İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

O anlar kamerada

Polis ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık müdahalesinin ardından taraflar ayrılırken, kavga anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından sürücü Arif Yarış ile kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma başlatıldı

DHA'nın aktarımına göre; tedavi altına alınan yaralının ise sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından araçlar çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





















