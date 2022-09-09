Bursa'da kaza yapan 2 çocuk annesi hayatını kaybetti

Nilüfer ilçesinde direksiyon kontrolünü kaybeden genç kadının aracı, bariyerlere ok gibi saplandı. Korkunç kaza sonrası, 2 çocuk annesinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.

İhsaniye Mahallesi Mudanya geliş istikametindeki köprüde, 26 yaşındaki Eda Güleçyüz kontrolündeki 16 YL 119 plakalı otomobil kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği araç, bariyerlere adeta ok gibi saplandı.

Sürücü yan camdan dışarı uçtu

Demir refüj otomobile saplanırken, çarpmanın etkisiyle genç kadın, aracın yan camından dışarı savruldu.

2 çocuk annesi, olay anında hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Güleçyüz’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan 26 yaşındaki genç kadının 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili tahkikat başlattı.

















