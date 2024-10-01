İHA
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyreden pikap sürücüsü, Demirtaşpaşa Mahallesi'nde aracın kontrolünü kaybetti.
Kontrolden çıkan pikap, yol kenarında park halinde bulunan hafif ticari araca çarptı.
SON ANDA KURTULDU
O sırada kaldırım üzerinde bulunan yaya hafif ticari aracın altına kalmaktan sonra kurtulurken pikap sürücüsü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
O ANLAR KAMERADA
Olay yerinde bulunan kimsenin anlam veremediği kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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