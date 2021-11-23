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    Bursa'da kaza yapan aracın içinden uyuşturucu çıktı

    Kaza yapan otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi. Hafif yaralanan sürücü G.İ. (32) ile yanındaki yolcu F.Y. (24) gözaltına alındı.
    • DHA
    • 23.11.2021 - 16:22
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 16:34
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    Bursa'da kaza yapan aracın içinden uyuşturucu çıktı

    Yalova’dan Bursa’ya giden G.İ. adlı kadının kullandığı 77 ABM 569 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu terminal köprüsü altındaki direklere çarptı.

    Kazada, G.İ. ile F.Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    ARAÇTAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

    Yapılan kontrollerde yaralıların, daha önce 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan kayıtlarının olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye narkotik polisleri çağırıldı.

    OTOPARKA ÇEKİLDİ

    Araçta yapılan aramada, 30 grama yakın metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından gözaltına alınırken, otomobil de çekiciyle otoparka götürüldü.

    Bursa da kaza yapan aracın içinden uyuşturucu çıktı #1

    Bursa da kaza yapan aracın içinden uyuşturucu çıktı #2

    Bursa da kaza yapan aracın içinden uyuşturucu çıktı #3

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