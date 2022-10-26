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Bursa'da kaza yapan kasksız sürücü öldü
Orhangazi'de kavşaktan dönüş yapan otomobile çarpan plakasız motosikletin kasksız sürücüsü, kaldırıldığı hastanede 2 günlük yaşam savaşını kaybetti.
- 26.10.2022 - 17:49
- Güncelleme : 26.10.2022 - 17:59
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde pazar günü saat akşam saatlerinde 23 yaşındaki Ali Ç. idaresindeki otomobile, Cemal Güven'in kullandığı plakasız motosiklet yandan çarptı.
Çarpmanın şiddeti ile savrulup yola düşen kasksız motosiklet sürücüsü Güven, yaralandı.
Güven hastaneye kaldırıldı
İhbarla kaza yerine yönlendirilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Güven, buradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralı hayatını kaybetti
Bilinci kapalı olan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Güven, bugün hayatını kaybetti.
Yarın toprağa verilecek
DHA'nın haberine göre, 2 çocuk babası Güven, yarın Gemlik ilçesi Şahinyurdu Mahallesi'nde toprağa verilecek.