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Bursa’da, kaza yapan servis aracı ters döndü
- 29.08.2022 - 09:31
- Güncelleme : 29.08.2022 - 09:34
Bursa’nın Yıldırım İlçesine bağlı Ankara Yolu Caddesi’nde servis aracı ile seyir halinde olan Burhan Yıldırım (25) Hacivat mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek köprü üstündeki korkuluklara çarpıp ters döndü.
Yıldırım, dereye uçmaktan son anda kurtuldu. Çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
Araçtan, itfaiye ekipleri çıkardı
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Burhan Yıldırım, ters dönen araçtan itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.
Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Devlet Hastanesine sevk edildi.
Bursa’da, kaza yapan servis aracı ters döndü VİDEO
Ağabeyi, öldü sanıp gözyaşı döktü
İHA’nın haberine göre; olay yerine gelen Burhan Yıldırım’ın ağabeyi kaza yapan aracı görünce kardeşinin öldüğünü düşünerek gözyaşlarını tutamadı. Öte yandan hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, kaza ile ilgili tahkikat başlattı.