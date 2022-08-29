Direksiyon hakimiyetini kaybeden Burhan Yıldırım, korkuluklara çarparak ters döndü. Aracın içinden çıkarılan Yıldırım, hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bursa’nın Yıldırım İlçesine bağlı Ankara Yolu Caddesi’nde servis aracı ile seyir halinde olan Burhan Yıldırım (25) Hacivat mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek köprü üstündeki korkuluklara çarpıp ters döndü.

Yıldırım, dereye uçmaktan son anda kurtuldu. Çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Araçtan, itfaiye ekipleri çıkardı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Burhan Yıldırım, ters dönen araçtan itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Devlet Hastanesine sevk edildi.

Bursa’da, kaza yapan servis aracı ters döndü VİDEO



Ağabeyi, öldü sanıp gözyaşı döktü

İHA’nın haberine göre; olay yerine gelen Burhan Yıldırım’ın ağabeyi kaza yapan aracı görünce kardeşinin öldüğünü düşünerek gözyaşlarını tutamadı. Öte yandan hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaza ile ilgili tahkikat başlattı.