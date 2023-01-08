Bursa’da kaza yapan sürücü çocuk parkına girdi

Seyir halinde ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpan sürücü çarpmanın şiddetiyle parka uçtu. Parkta çocuk olmadığı belirlenirken yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde facianın eşiğinden dönüldü.

Öğle saatlerinde seyir haline ilerleyen Hasan A. direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Oyun alanına çarptı

Bunun üzerine önce bariyerlere çarpan sürücü, ardından çocuk parkına uçtu.

Hasan A. oyun alanına çarparak dururken parkta çocuk olmaması ise yüreklere su serpti.

Hastaneye kaldırıldı

Sürücü yaralanırken otomobilin ters döndüğünü gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İHA'nın aktarımına göre; olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı adam hastaneye kaldırılırken, otomobil de bir kepçe ile olay yerinden kaldırıldı.