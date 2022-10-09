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    Bursa'da kaza yapan sürücüye yardıma gelen yakınları ölümden döndü

    Nilüfer'de şarampole yuvarlanan otomobile yardım için araçlarını park eden 3 araca, başka bir otomobil çarptı. Yaşanan 2'nci kazada, bir kişi yaralandı.
    • 09.10.2022 - 10:08
    • Güncelleme : 09.10.2022 - 12:30
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    Bursa'da kaza yapan sürücüye yardıma gelen yakınları ölümden döndü

    Bursa'nın Orhaneli'nden şehir merkezine giden U.Ö. idaresindeki otomobil, Nilüfer ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yoldaki virajdan şarampole yuvarlandı.

    Yaşadığı kazadan burnu kanamadan kurtulan U.Ö. yakınlarını arayarak yardım istedi.

    Çekici ile olay yerine geldiler

    Kaza yerine servis minibüsü, otomobil ve plakası öğrenilemeyen çekici ile gelen yakınları, araçlarını yol kenarına park ederek yardıma koştu.

    Bursa da kaza yapan sürücüye yardıma gelen yakınları ölümden döndü #1

    Kontrolden çıkan araç 7 kişinin üzerine sürüklendi

    Bu sırada Saffet Turhan yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak U.Ö. ile yardıma gelen 7 kişilik grubun üzerine sürüklenmeye başladı.

    3 araca çarparak durdu

    Durumu fark eden vatandaşlar, kendilerini yol kenarına atarak ezilmekten son anda kurtuldu.

    Metrelerce savrulan araç kaza yapan otomobil ile park halindeki 3 araca çarparak durdu. Kazada otomobildeki Ayla Turhan, araçta sıkışarak yaralandı.

    Bursa da kaza yapan sürücüye yardıma gelen yakınları ölümden döndü #2

    Araçta sıkışan şahıs kurtarıldı

    İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sıkışan Turhan, 15 dakikalık çalışmanın ardından ekiplerce kurtarıldı.

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    İlk müdahale sonrası Turhan, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Turhan'ın durumun iyi olduğu öğrenildi. Bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

    Soruşturma başlatıldı

    DHA'nın haberine göre, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bursa da kaza yapan sürücüye yardıma gelen yakınları ölümden döndü #3

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