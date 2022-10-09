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- Bursa'da kaza yapan sürücüye yardıma gelen yakınları ölümden döndü
Bursa'da kaza yapan sürücüye yardıma gelen yakınları ölümden döndü
- 09.10.2022 - 10:08
- Güncelleme : 09.10.2022 - 12:30
Bursa'nın Orhaneli'nden şehir merkezine giden U.Ö. idaresindeki otomobil, Nilüfer ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yoldaki virajdan şarampole yuvarlandı.
Yaşadığı kazadan burnu kanamadan kurtulan U.Ö. yakınlarını arayarak yardım istedi.
Çekici ile olay yerine geldiler
Kaza yerine servis minibüsü, otomobil ve plakası öğrenilemeyen çekici ile gelen yakınları, araçlarını yol kenarına park ederek yardıma koştu.
Kontrolden çıkan araç 7 kişinin üzerine sürüklendi
Bu sırada Saffet Turhan yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak U.Ö. ile yardıma gelen 7 kişilik grubun üzerine sürüklenmeye başladı.
3 araca çarparak durdu
Durumu fark eden vatandaşlar, kendilerini yol kenarına atarak ezilmekten son anda kurtuldu.
Metrelerce savrulan araç kaza yapan otomobil ile park halindeki 3 araca çarparak durdu. Kazada otomobildeki Ayla Turhan, araçta sıkışarak yaralandı.
Araçta sıkışan şahıs kurtarıldı
İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sıkışan Turhan, 15 dakikalık çalışmanın ardından ekiplerce kurtarıldı.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
İlk müdahale sonrası Turhan, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Turhan'ın durumun iyi olduğu öğrenildi. Bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Soruşturma başlatıldı
DHA'nın haberine göre, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.