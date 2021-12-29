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- Bursa'da kaza yerinden geçerken yaralının oğlu olduğunu gördü
Bursa'da kaza yerinden geçerken yaralının oğlu olduğunu gördü
Otomobil ve ticari aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralanırken, yoldan geçen bir baba, oğlunun kaza yaptığını görünce şoka girdi.
- DHA
- 29.12.2021 - 16:05
Bursa'nın İnegöl ilçe merkezine doğru giden Atakan Demir yönetimindeki otomobil, Metal Sanayii'nden yola çıkan Yasin Akil (46) yönetimindeki hafif ticari araca yandan çarptı.
2 KİŞİ YARALANDI
Kazada, sürücüler ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bursa'da kaza yerinden geçerken yaralının oğlu olduğunu gördü
OĞLUNU YARALI HALDE BULDU
Bu sırada kaza yerinden geçen Burhan Demir, yerde yatan yaralılardan birinin oğlu Atakan olduğunu gördü. Oğlunun yanına giden Burhan Demir, onu teselli etmeye çalıştı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.