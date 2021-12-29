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Bursa'da kaza yerinden geçerken yaralının oğlu olduğunu gördü

Bursa'da kaza yerinden geçerken yaralının oğlu olduğunu gördü

Otomobil ve ticari aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralanırken, yoldan geçen bir baba, oğlunun kaza yaptığını görünce şoka girdi.