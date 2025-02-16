Bursa'da kazadan kaçarken ters yöne girip otobüse çarptı

İHA
Bursa'nın Yıldırım ilçesi üzerinde seyreden motosiklet sürücüsü Mert A., Yeşilyayla Mahallesi'nde seyrettiği sırada önüne aniden bir kamyon çıktı.
Kaza yapmakta korktuğu için panikleyen sürücü, ani manevra yapıp ters yöne girdi.
YOLCU OTOBÜSÜYLE ÇARPIŞTI
Fren yapmasına rağmen duramayan sürücü, karşı taraftan gelen yolcu dolu otobüsle kafa kafaya çarpıştı.
O anlar kameraya yansırken, facianın eşiğinden dönen sürücü, kazayı şans eseri yara almadan atlattı.
KAMYONET SÜRÜCÜSÜ YÜZDE 75 KUSURLU
İhbar üzerine gelen trafik ekiplerince değerlendirilen kazada motosikletli sürücüye hızlı araç sürmekten yüzde 25, tali yoldan çıkan kamyonet sürücüsüne yüzde 75 kusur verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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