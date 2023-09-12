Bursa'da kazanın ardından ortalığın karıştığı anlar kameraya yansıdı Bursa'da hafif ticari aracın çarptığı kadının yaralandığı kazanın ardından kadının eşi ve çocukları ile çarpan sürücü arasında yaşanan kavga amatör kameraya yansıdı.

İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Alanyurt yoluna çıkış yapan Murat N. (31) yönetimindeki hafif ticari araç yoldan karşıya geçmeye çalışan Bedriye E.'ye (57) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı.

Baba ve oğulları sürücüyü darp etti

Kazanın hemen ardından olay yerine gelen yaralı kadının eşi Necati E. (60) ile çocukları Coşkun E. (37) ve Ömer E. (27) duruma öfkelendi.

Öfkeli koca ve çocukları ile kazaya karışan sürücü Murat N. arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Sopa, yumruk ve tekmeli kavgada öfkeli baba ve oğulları sürücüyü darp etti.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken polis ekipleri tarafları güçlükle ayırdı.

Baba ve çocukları polis ekiplerince ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Kavga sırasında kazaya karışan araçta da hasar meydana geldi.

Kavga kamerada

Sürücü ile baba ve oğullarının kavga anı amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)