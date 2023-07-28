Bursa'da kazaya karışan otomobil yol kenarında mola veren ailenin arasına daldı: 1 ölü 1 yaralı Bursa'da karıştığı kazanın ardından savrulan otomobilin Kayseri'ye seyahat ederken yol kenarında mola veren 4 kişilik ailenin arasına daldığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesi Ankara karayolunda Eskişehir istikametine seyir halinde olan Üftade Nazlılar (41) yönetimindeki otomobil, yol kenarından karayoluna çıkış yapan Ahmet Akay (45) idaresindeki otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Üftade Nazlılar'ın kontrolünden çıkan otomobil, Kayseri'ye otomobilleriyle giderken yol kenarında mola veren Uğur Koç (64), Cavit Kılıç (64), Merve Kılıç (38) ve eşi Ferhat Kılıç'ın (40) arasına daldı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 kişi olay yerinde can verdi

Jandarma ekipleri olası başka kaza yaşanmaması için yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Uğur Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken yaralanan Cavit Kılıç ise İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eşi Ferhat Kılıç ile kazayı yara almadan atlatan Merve Kılıç, babasının hayatını kaybettiğini öğrenince gözyaşlarını tutamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.